Edilizia Scolastica, Città metropolitana integra i fondi per il liceo Curie-Levi di Collegno

La Città metropolitana di Torino ha già integrato di 250mila euro il finanziamento a suo carico inizialmente previsto in due milioni e 557mila euro per i lavori di ristrutturazione alla Villa 6 di Collegno che consentiranno al liceo Curie-Levi di poter contare entro due anni su ben quattro edifici (Villa 4, Villa 6, palazzina ex-cucine e palestra) immersi nel verde del Parco della Certosa in grado di ospitare 30 classi di studenti.

Lo dice la consigliera di Città metropolitana con delega al bilancio e all'istruzione Caterina Greco ricordando che l'integrazione è avvenuta l'approvazione del progetto esecutivo a fine 2021 "per sopperire all'aumento dei costi dei materiali edili. Abbiamo già inviato la comunicazione di aggiornamento alla Regione Piemonte per il monitoraggio dell'accordo di programma oltre alla trasmissione formale della determina di approvazione del progetto da cui si rileva l'impegno dei soldi aggiuntivi".

"Chiediamo ora che Regione Piemonte convochi il collegio di vigilanza per l'aggiornamento dell'accordo" conclude Caterina Greco.

In questo modo si conferma l'impegno di Città metropolitana di Torino per studenti ed insegnanti del liceo di Collegno, che attendono da tempo certezze sul futuro.