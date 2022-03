Puliamo la Vauda: raccolti tre cassoni di rifiuti che ora saranno smaltiti

Dieci mezzi, tra trattori e pick up, oltre 150 persone, distribuite in 8 punti di raccolta nel capoluogo e frazioni e 3 enormi cassoni scarrabili di rifiuti che ora saranno smaltiti.

E’ questo il risultato dell’iniziativa “Puliamo la Vauda” voluta dall’Amministrazione comunale di Vauda con il supporto di Regione Piemonte, con il suo Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, e ANUU Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale.

“Un successo inaspettato – commenta al termine della domenica ecologica il sindaco di Vauda Alessandro Fiorio – una soddisfazione non solo per i risultati ma soprattutto per il messaggio. Vedere nonni e nipoti, intere famiglie, adolescenti, gruppi di amici intervenire per pulire significa avere una assicurazione per il futuro: saranno ambasciatori della tutela del nostro prezioso parco”.

Il gruppo promotore dei Cinghialai dei boschi, capitanato dal loro caposquadra Pier Luigi Costa, ha operato nelle località più difficili da raggiungere, con loro la compagine dei rappresentanti dell’istituzione regionale che con i consiglieri Claudio Leone, impegnato nell’organizzazione, Andrea Cane e per l’Ufficio di Presidenza Gianluca Gavazza non si sono risparmiati nelle operazioni di raccolta.

Ad attenderli al PalaVauda un delizioso pranzo preparato dalla Pro Loco e una premiazione a suggellare la bella giornata di lavoro e condivisione per l’ambiente.