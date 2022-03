"E' mia la bici", ma viene scoperto dagli agenti mentre tenta di tranciare la catena: arrestato

Ha tentato di far credere ai poliziotti che la bicicletta ancorata al palo fosse di sua proprietà: peccato che l’uomo, un 37enne di nazionalità marocchina, stesse contemporaneamente cercando di tranciarne la catena con un grande tubo metallico, lungo oltre un metro.

Pochi istanti prima, un residente in via San Francesco da Paola, sentendo sotto casa dei rumori sospetti, si era affacciato al balcone, vedendo armeggiare lo sconosciuto attorno alla bicicletta. Al passaggio di alcune persone, lo stesso si sarebbe allontanato momentaneamente, per poi fare ritorno e continuare nel suo tentativo. I poliziotti della Squadra Volante celermente giunti su posto hanno sottoposto a sequestro il tubo utilizzato per la commissione del reato, traendo in arresto l’uomo per tentato furto aggravato.