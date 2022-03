Corso Belgio in Bancarella: tutto pronto per la 34^ edizione

Torna Corso Belgio in Bancarella, la Festa di corso Belgio e di Vanchiglietta, giunta alla XXXIV Edizione.

La manifestazione è organizzata da Federeventi Piemonte in collaborazione con l’Associazione Commercianti “Operatori Economici Vanchiglietta”, è patrocinata dalla Circoscrizione 7 ed è in programma domenica 20 marzo, dalle ore 9 alle ore 19.



Negozi aperti, via pedonale e bancarelle, associazioni sportive sociali e culturali con esibizioni dal vivo, artigiani e prodotti tipici, giostre e circo per bambini, giro su pony: saranno questi alcuni dei punti fermi della festa di corso Belgio, un appuntamento che non smette mai di stupire.



All’evento parteciperanno le associazioni del territorio. Da quelle sportive (judo, basket, arti marziali, difesa personale, scuole di ballo, danza del ventre, latino-americano) a quelle sociali, onlus che parleranno dei servizi per il territorio, per gli anziani, per le persone con disabilità e per le persone in difficoltà.



Sin dalle ore 9.00 sarà possibile visitare negozi del borgo (saranno almeno cento quelli aperti da corso Tortona a Lungo Po Antonelli) o aggirarsi tra le bancarelle extralimentari in cerca dei prodotti tipici dell’artigianato. I bar, le pizzerie e i ristoranti saranno aperti per offrire le loro specialità per una colazione o un pranzo di qualità. Largo anche agli stand allestiti da commercianti, artigiani, produttori e hobbisti.