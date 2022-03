Assunta tramite agenzia lavoro "ha diritto a premi": sentenza del Tribunale dà ragione a una lavoratrice

L'assunzione tramite un'agenzia del lavoro garantisce gli stessi diritti di chi è stato assunto direttamente dall'Asl. Con questa motivazione il Tribunale di Torino ha dato ragione a un'operatrice della sanità pubblica in un'Asl del capoluogo piemontese, che aveva ricevuto un trattamento economico non paritario rispetto a quello delle colleghe, nella fattispecie il premio di produttività.

"E' una grande soddisfazione - spiega Danilo Bonucci segretario generale del sindacato Nidil Cgil Torino - essere riusciti a raggiungere, insieme alla fondamentale istanza della lavoratrice, un risultato storico ed innovativo che va a ricomporre le frammentazioni del lavoro, andando a parificare i trattamenti retributivi tra i lavoratori diretti ed i lavoratori in somministrazione".

"La sentenza - aggiunge Chiara Scaranari, legale della donna - non solo ha ribadito il diritto alla parità di trattamento retributivo tra lavoratori somministrati e lavoratori diretti dipendenti dell'utilizzatore, ma ha chiarito che l'esclusione dei lavoratori somministrati dal premio di risultato, da parte di un contratto di secondo livello, così come avvenuto nel caso che ha interessato la lavoratrice somministrata, deve ritenersi nulla in quanto attuerebbe una discriminazione tra i lavoratori somministrati ed i lavoratori diretti dipendenti dell'utilizzatore".