“La mafia uccide solo d’estate”, sabato 19 a Volpiano il film di Pif

Sabato 19 marzo, alle ore 21, a Volpiano nella sala polivalente di via Trieste 1, il Comune e l’associazione culturale Toto propongono la proiezione del film «La mafia uccide solo d’estate», in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; posti limitati, prenotazioni a tototeatro@gmail.com, necessari green pass rafforzato e mascherina.

Il film, diretto e interpretato da Pif (Pierfrancesco Diliberto), è ambientato a Palermo ed è, sottolinea la presentazione, "una storia d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata Flora, una compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari e che vede come una principessa. Sullo sfondo di questa tenera ma divertente storia, scorrono e si susseguono gli episodi di cronaca accaduti in Sicilia tra gli anni ‘70 e ‘90. Un modo nuovo di raccontare la mafia. Un film che dissacra i boss e restituisce l’umanità dei grandi eroi dell’antimafia. Un sorriso ironico e mai banale sugli anni terribili degli omicidi eccellenti".