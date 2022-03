Sindacati di base, Rifondazione Comunista e anarchici in piazza a Torino contro il carovita

Bollette, benzina, prezzi alle stelle: il carovita che, in questi ultimi mesi, sta pesando oltremodo sulle finanze degli italiani ha spinto diverse organizzazioni attive sul territorio torinese a unire le forze per chiedere alle istituzioni misure urgenti per contrastare questa deriva.

Nasce il coordinamento o Contro il Carovita

A Torino, in particolare, è nato il coordinamento "Contro il carovita", composto da alcune sigle dei sindacati di base come Cub e USB, partiti della sinistra come Rifondazione Comunista e da esponenti della Federazione Anarchica Torinese. Gli stessi si sono dati appuntamento, questo pomeriggio, davanti al Palazzo Civico di Torino per esternare la propria preoccupazione per l'attuale situazione: "Il problema - ha dichiarato il segretario provinciale di Rifondazione Fausto Cristofori - riguarda da vicino la difesa delle condizioni di vita dei lavoratori perché il lavoro povero sta mettendo in difficoltà le famiglie a fronte di aumenti frutto delle speculazioni e delle privatizzazioni: per questo chiediamo al Comune un impegno su temi come l'emergenza abitativa, soprattutto visto che Lo Russo è presidente della Commissione sul tema all'interno dell'ANCI, e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica che a Torino è inferiore alla media nazionale".