Condannato per esercizio abusivo della professione medica, la Cassazione annulla tutto

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a carico di Maurizio Formìa, 50enne musicista di Mazzè, emessa dalla Corte di Appello di Torino per esercizio abusivo della professione medica.

Formìa aveva ideato il sistema "Og Occlusione-gravità", una placca da inserire tra i denti per riequilibrare la postura delle persone. Numerosi pazienti si erano rivolti allo studio di Ivrea del 50enne. Fino alla segnalazione dell'Associazione medici chirurgi odontoiatri e dell'Associazione nazionale dentisti.

Condannato in primo e secondo grado, in Cassazione è passata la linea del difensore secondo il quale non era stato consentito all'imputato difendersi, visto che non sono stati ammessi nessuno dei testi indicati a discarico.

"Siamo contenti del pronunciamento della Cassazione - spiega l'avvocato Francesco Miraglia - ascoltando finalmente i 25 testi indicati dalla difesa si dimostrerà nel merito che nessun reato è stato commesso".