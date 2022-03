Strage di Rivarolo, disposta la perizia psichiatrica per Renzo Tarabella

Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Renzo Tarabella potrà essere processato per la strage di corso Italia a Rivarolo, avvenuta l'11 di aprile dell'anno scorso. Lo ha stabilito oggi il giudice del tribunale di Ivrea, Marianna Tiseo, su richiesta dell'avvocato difensore dell'uomo, Flavia Pivano, ordinando una perizia per capire se il pensionato è in grado di intendere e volere e se può stare in giudizio.

Gli spari contro moglie, figlio e vicini di casa

Tarabella sparò uccidendo la moglie Maria Grazia Valovatto, il figlio disabile Wilson e i vicini di casa Osvaldo Dighera e Liliana Heidempergher. Scampato al suicidio, l'uomo è ancora detenuto nel repartino dell'ospedale Molinette di Torino.