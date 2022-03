Il "TOH" arriva al Museo del Risorgimento per festeggiare i 161 anni dell'Unità d'Italia [VIDEO E FOTO]

Il "TOH" arriva al Museo del Risorgimento e lo fa oggi, giovedì 17 marzo, nel giorno del 161° anniversario dell'Unità d'Italia

L'opera pensata e realizzata dal designer Nicola Russo accoglierà per un mese i visitatori, ma anche il pubblico di passaggio, davanti all'ingresso del museo che in questi giorni ha temporaneamente aperto al pubblico la sede del Primo Parlamento d'Italia.

Alta due metri e decorata con la bandiera tricolore, l'installazione si ispira a uno dei simboli di Torino: i "torèt", le storiche fontanelle in ghisa che si trovano sparse per la città e da cui dall'Ottocento sgorga l'acqua pubblica.

Secondo l'Archivio Storico di Torino, il primo progetto per l'installazione di fontanelle venne proprio fatto nell'anno dell'Unità d'Italia e sarà poi collocato per la prima volta l'anno successivo, nel 1862.

"Il toret è testimone dell'Unità d'Italia e oggi, in questo momento così difficile, vogliamo che rappresenti i valori di quel periodo" commenta Russo.

All'interno del bookshop del Museo saranno in vendita delle limited edition in versione ridotta del TOH, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.