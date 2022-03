Peste Suina Africana, Coldiretti Piemonte: "Dopo ordinanza, applicare subito le misure straordinarie”

Al via le misure urgenti finalizzate al depopolamento dei cinghiali, all’attuazione di attività di sorveglianza attiva e passiva e di monitoraggio. E’ quanto annuncia Coldiretti Piemonte in seguito all’ordinanza firmata dal governatore, Alberto Cirio, che prevede azioni specifiche, straordinarie ed omogenee da applicare, al più presto, in tutta la Regione per far fronte all’emergenza Peste Suina Africana.