Foglietta: "Potenziare il car sharing, portandolo nelle periferie di Torino"

Potenziare il car sharing, portandolo soprattutto nelle periferie di Torino. Ad annunciare l’obiettivo l’assessore alla mobilità Chiara Foglietta, che questo pomeriggio è intervenuta in Commissione per presentare le linee programmatiche del suo assessorato. Secondo i dati Istat la media degli spostamenti nel capoluogo piemontese è di circa 3 chilometri.

Foglietta: "42% dei tragitti a Torino fatti con auto privata"

“Il 42% - ha spiegato – viene percorso in automobile: molti di questi tragitti sarebbero realizzabili con mezzi differenti”. E così Foglietta ha annunciato l’intenzione dell’amministrazione di puntare sulla mobilità ciclabile migliorando la “pavimentazione dei percorsi” per le bici, così come “estendendo le zone a 30 Km/h”.

"Circoscrizione 5 scoperta"

Altro punto è potenziare il servizio di auto in condivisione. “Aprendo le app di qualsiasi società- ha spiegato – che offrono car sharing, ci si accorge che alcune zone non sono coperte: penso ad esempio a parti della Circoscrizione 5”. Una proposta condivisa dal consigliere del Pd Vincenzo Camarda, che ha sottolineato l’importanza di “comprendere maggiormente le zone periferiche”.

Presenti un centinaio di colonnine per la ricarica

Foglietta vuole poi favorire “la diffusione della mobilità elettrica, attraverso efficienti e capillari sistemi di ricarica”. Al momento, come spiegato dagli uffici, le aziende hanno fatto richiesta di collocare a Torino circa 400 colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. “246 – hanno spiegato – sono già state approvate e un centinaio già collocate. Secondo quanto previsto dal Comune devono essere collocate a 250 metri una dall’altra”.