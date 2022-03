A Rivoli torna dal 25 al 27 marzo l'appuntamento con il Mercato europeo

Dal 25 al 27 marzo torna per la settima edizione il “Mercato europeo” di Rivoli, la prestigiosa e variegatissima mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosi Paesi europei (e non solo), oltre che da svariate regioni italiane.

La manifestazione, promossa da FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) e patrocinata dal Comune, vedrà la presenza di oltre 110 espositori che occuperanno Piazza Martiri della libertà, Corso Francia e Corso Susa. L’edizione 2022 si annuncia come un grande ritorno, soprattutto in termini di offerta merceologica, seppure con qualche cautela in termini di spazi occupati e misure di sicurezza sanitaria.

“Dopo le edizioni del 2020 e 2021 annullate e ridotte a causa della pandemia, torna finalmente nella forma tradizionale il Mercato Europeo, kermesse dedicata al cibo e all’artigianato europeo, tre giorni di prodotti enogastronomi tipici italiani e non per dare nuovo slancio alle attività commerciali, colore e spensieratezza alla città ed occasione immancabile per conoscere la storia e la cultura di Rivoli ”, dichiara il Sindaco Andrea Tragaioli.

Tantissime e di tutti i tipi le proposte degli operatori del Mercato Europeo che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno il centro di Rivoli nel cuore dell'Europa, con prodotti che vanno dall'artigianato ai prodotti tipici, senza contare gli stand enogastronomici che permetteranno di degustare cibi e bevande da ogni Paese. L'orario di apertura degli stand sarà particolarmente esteso - dalle 9 alle 24 - per favorire l’afflusso di visitatori.

“Si ritorna al consueto appuntamento di Marzo del Mercato Europeo giunto alla settima edizione nella nostra città – aggiunge l’Assessore al commercio Paolo Dabbene – dove l’Amministrazione ha voluto dare un contributo significativo ad una macchina organizzativa ormai collaudata. Come sostegno alle nostre realtà locali all’interno della manifestazione ci sarà un punto dove assaggiare il nostro prodotto locale “ il Rivolotto “ che vede aumentare il numero dei produttori ”.

Grazie a questa pacifica e festosa invasione colorata, per tre intense giornate le strade di Rivoli si presenteranno come un mondo in miniatura: una piazza cosmopolita dove sventoleranno non solo le bandiere del Vecchio Continente – Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Spagna, Irlanda – ma anche “ospiti” internazionali a rappresentare gli altri Continenti: tra le altre saranno protagoniste le ristorazioni dall’India, dal Brasile, dal Messico, con specialità tutte da scoprire! Per chi ha gusti più tradizionali torneranno i pezzi forti della gastronomia mitteleuropea: mini-crepes olandesi, i deliziosi Brezen dall’Austria, i churros spagnoli, spezie da tutto il mondo proposte da una azienda francese. Per gli appetiti più robusti si raccomanda invece il grill gigante dalla Polonia con wurstel di tutti i tipi.