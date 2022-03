Dalla Tempesta alle Fonderie Limone fino all'Aida al Museo Egizio: gli eventi imperdibili del weekend

Dalla messa in scena dello spettacolo shakespeariano "La Tempesta", alla mostra sull'Aida di Verdi al Museo Egizio. Un ricco fine settimana di cultura aspetta visitatori e cittadini di Torino.

MOSTRE E SPETTACOLI

AIDA - FIGLIA DI DUE MONDI

Fino al 5 giugno

Il Museo Egizio celebra i 150 anni dal debutto dell’Aida, attraverso un progetto culturale trasmediale coinvolgendo diverse realtà, dal Museo del Cinema fino all’Archivio Storico Ricordi di Milano. Nucleo centrale del progetto è la mostra aperta al Museo di via Accademia delle Scienze. Quando si parla dell’opera scritta da Giuseppe Verdi, la maggior parte di noi riconosce subito il testo e le musiche, ma in quanti ne conoscono la genesi? Il percorso museale appena inaugurato intende proprio raccontare questi aspetti meno noti.

Info: Museo Egizio, ia Accademia delle Scienze, 6, https://aida.museoegizio.it

QUALCOSA NELL'ARIA

Fino al 12 giugno

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo l'ultimo appuntamento del progetto "Verso". Apre fino al 12 giugno la collettiva "Qualcosa nell'aria". 13 artisti italiani e stranieri di diverse età che attraverso diversi media, dai video, alle installazioni fino alle fotografie si confrontano con il tema centrale della manifestazione, un corpo che si riappropria dello spazio pubblico. Titolo evocativo sul punto di riflessione centrale di questa mostra: ovvero l'aria intesa come elemento che conduce a qualcosa che sta per accadere.

Info: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane, 16, https://fsrr.org/

GIANLUCA IADEMA

Fino al 22 maggio

Recontemporary presenta UN_I[N]VERSO, la prima mostra personale dell'artista italiano con base a Berna Gianluca Iadema. Si tratta di una scultura audiovisiva in cui agiscono e s’intrecciano luci, zone buie, gabbie metalliche, suono amplificato pluridirezionale e videoproiezioni.

Info: Recontemporary, via Gaudenzio Ferrari, 12 https://recontemporary.com/

SPLENDORI A TAVOLA

Fino al 17 luglio

I Musei Reali “apparecchiano tavola” per festeggiare i 161 anni dell’unità di Italia. Lo fanno con un nuovo allestimento nella Sala da Pranzo di Palazzo Reale. Ad accogliere i visitatori sarà infatti una parte del prezioso servizio d’argento composto da oltre 1800 pezzi, in prestito dal Palazzo del Quirinale, che venne realizzato da Charles Nicolas Odiot per Re Carlo Alberto. Commissionato nel 1783, fu pensato appositamente per servire i pasti nella Sala torinese, ma fu poi trasferito a Roma con lo spostamento della capitale nel 1870

Info: Palazzo Reale, Piazzetta Reale, 1, https://www.museireali.beniculturali.it/palazzo-reale/

TEATRO