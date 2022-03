Muore a 32 anni mentre lavora, i sindacati: "Sei decessi da inizio anno in Piemonte, gli ispettori del lavoro sono troppo pochi"

"Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai famigliari. Nel contempo facciamo rilevare la coincidenza emblematica con la protesta di questi giorni dei lavoratori dell'Ispettorato del lavoro". A poche ore dalla tragedia che si è verificata nella giornata di ieri a Bruino, dove ha perso la vita un operaio di 32 anni rimasto schiacciato sotto alcuni materiali, i sindacati di Cgil, Cisl e Uil rilanciano l'allarme sul tema sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare controlli effettivamente efficaci.

"Si sono registrati 5 incidenti nelle ultime 48 ore in Piemonte e 6 morti dall'inizio dell'anno, in un territorio in cui operano solo 90 ispettori (più quelli degli Spresal), che lavorando in coppia effettuano singolarmente un centinaio di ispezioni all'anno. Dovendo controllare 120 mila imprese, è evidente che l'effetto deterrente di eventuali controlli è davvero minimo, come di una goccia nel mare", dicono i rappresentanti dei lavoratori.