All'Alfa Teatro "Jonnie live: tutti i pezzi di una storia qualsiasi"

I lunghi mesi di chiusura dei locali hanno portato Jonnie, cantautrice e scrittrice torinese già conosciuta per Portrait, a riversare tutta l’energia delle sue performance nel busking, ritrovandosi a suonare e collezionare incontri e avventure per le strade e le piazze dello Stivale da Nord a Sud.

Ora Jonnie è pronta a trasportare il frutto di tutte le sue sperimentazioni sul palco dell’AlfaTeatro, nella sua città, in uno spettacolo live per la presentazione del suo nuovo concept albook, Tutti i pezzi di una storia qualsiasi, autoprodotto proprio grazie alla campagna di fundraising on the road: 1200 Pieces of my art.

L'appuntamento è dunque per il 25 marzo alle 21.30: sul palco dell'AlfaTeatro prenderà forma una ricostruzione anatomica, in musica e parole, di quello che succede quando qualcosa si rompe dentro e sopravvive senza poter tornare come prima. Una biografia della rottura "antifragile" di ognuno di noi.

INFO: AlfaTeatro, via Casalborgone 16/I, ore 21.30