Sant'Ambrogio, vigili del fuoco in azione per salvare un capriolo caduto in un canale

Era scivolato in un canale, ma a causa delle sponde scivolose non riusciva a risalire e a tornare all'asciutto. Ecco perché sono serviti i vigili del fuoco - insieme alle squadre dei sommozzatori, dei SAF e del distaccamento volontario di Avigliana - per salvare un capriolo questa mattina a Sant'Ambrogio, in bassa Val di Susa.



Le operazioni hanno visto uno dei soccorritori bloccare l'animale selvatico con una rete, per poi prelevarlo e liberarlo ai margini del bosco.