Il Piemonte regione europea dello Sport: “Centinaia di eventi internazionali: siamo il cuore dell’Europa” (VIDEO)

L’anno più importante di sempre per lo sport piemontese è iniziato dalla maestosa Reggia di Venaria, sede questa mattina del 22° Galà di Premiazione di Aces Europe, l’associazione internazionale che, in collaborazione con l’Unione europea, assegna i titoli di Città e Capitali europee dello sport.

Il Piemonte regione europea dello Sport

Un evento che ha riservato un’ottima notizia per il Piemonte, nominata Regione Europea dello Sport nel 2022: la bandiera consegnata al Governatore Alberto Cirio e all’assessore allo Sport Fabrizio Ricca è la testimonianza del raggiungimento di un traguardo straordinario, visto che il Piemonte è la prima regione in Italia a ricevere questo riconoscimento.

Tante le città europee e mondiali premiate oggi nella meravigliosa cornice della Reggia: L’Aja Capitale Europea dello Sport 2022 e Madrid Capitale Mondiale dello Sport 2022. Presenti anche le altre Città e Comunità dello Sport europee, rappresentate dai loro sindaci, oltre alle città di Guachené (Colombia), Indaial e Santo André (Brasile) e il sindaco di Konya, (Turchia) Capitale Mondiale dello Sport 2023.

Cirio: “Il Piemonte cuore d’Europa”

“Torino, in particolare Venaria e il Piemonte, sono capitale d’Europa: questo è un evento che si è sempre svolto al Parlamento Europeo. Invece si svolge qui, in Piemonte, nella nostra regione cuore d’Europa. E’ la testimonianza di come le politiche europee venga viste vicine e noi ne siamo protagonisti. Ed essere protagonisti delle scelte europee significa portare risorse economiche sul territorio” ha affermato il presidente della Regione, Alberto Cirio.

Giulivi, orgoglioso padrone di casa

Padrone di casa orgoglioso e fiero per il risultato ottenuto, il sindaco di Venaria Fabio Giulivi: “Siamo molto orgogliosi della scelta fatta dalla Regione Piemonte di celebrare qui un evento così importante L’orgoglio della nostra città è di poter ospitare tante amministrazioni importanti, premiate come capitali dello sport”.

“Lo sport sia un volano: più si investe in sport, più si risparmia in salute. Ogni euro investito dà un ritorno importante sul territorio, lo sport fa socializzazione, unisce, toglie i ragazzi dalla strada e insegna a collaborare” ha affermato il primo cittadino.

Ricca: “L’anno più importante della storia dello sport piemontese”

“Inizia l’anno più importante di sempre per lo sport piemontese. La regione europea dello sport non è solo una bandiera, ma centinaia di eventi internazionali e nazionali: diamo il via a un anno strepitoso fatto di passioni, emozione, riscoperta del territorio” è il commento di Fabrizio Ricca, assessore regionale allo Sport. Gli eventi, come ricordato dallo stesso Ricca, si svolgeranno in ogni angolo del Piemonte e abbracceranno diverse discipline sportive.

Special Olympics per uno sport inclusivo

Tra i protagonisti del grande evento che si svolgerà durante il 2022, Special Olympics: “Lo sport è inclusione e per noi è un onore essere inseriti in un calendario internazionale”.

“Il nostro evento - hanno affermato Charlie Cremonte e Marco Chessa, rispettivamente direttori regionale e provinciale di Special Olympics Italia - coinvolge 3.000 atleti con disabilità intellettiva e si svolgerà dal 4 al 9 giugno, coinvolgendo circa 12.000 persone solo a supporto e a corollario dell’evento”. “E’ un momento importante, per noi è un grande onore” hanno concluso i due rappresentanti di Special Olympics.