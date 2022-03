È nata la la Fondazione Committo Impresa Sociale

Confindustria Canavese e Ciac annunciano la nascita della Fondazione Committo, una nuova Impresa Sociale fondata con l’obiettivo di favorire e contribuire allo sviluppo umano e sostenibile del Canavese attraverso la promozione di attività nel campo della sostenibilità, dell’educazione, dell’istruzione e del lavoro e l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

L’impresa sociale è una realtà privata che agisce secondo modalità imprenditoriali, ma che, a differenza delle imprese convenzionali, ha un’esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di un’intera comunità o di soggetti svantaggiati. Per questa ragione talvolta l’impresa sociale viene definita come un ibrido tra imprese “for profit” ed enti “non-profit”, cioè come un soggetto di natura privata, ma volto alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica (“not for profit”). Essa si affianca al lavoro degli enti pubblici ai quali è tradizionalmente affidata la produzione di servizi di interesse collettivo.

Obiettivo della Fondazione Committo è proprio quello di lavorare in stretta sinergia con i soggetti pubblici, con le realtà del Terzo settore già attive sul territorio e con le aziende associate a Confindustria Canavese.

“La scelta di costituire un’impresa sociale nasce da un triplice obiettivo: innanzitutto, dare opportunità di lavoro alle ragazze e ai ragazzi che escono dalla scuola alberghiera, soprattutto coloro che hanno maggiori difficoltà a inseririsi nel mondo delle imprese. In secondo luogo, creare percorsi di formazione per persone svantaggiate in collaborazione con i soggetti del Terzo settore. Infine, dare alle imprese associate a Confindustria Canavese uno strumento per attivare progettualità di sostenibilità ambientale”, dichiara Cristina Ghiringhello, direttore di Confindustria Canavese e Ciac. “Oggi si apre un nuovo capitolo”, aggiunge. “Ci auguriamo di potere realizzare numerosi progetti nel più breve tempo possibile”.