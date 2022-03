Torino: Adaci sarà presente al VTM 2022

ADACI l’Associazione Italiana di Acquisti e Supply Management sarà presente a VTM 2022, una delle più importanti business convention internazionali dedicata all’automotive ed al vehicle innovation che si svolgerà a Torino il 30 e 31 marzo prossimi.

L’evento è organizzato in qualificate conferenze sui trend del settore tra le quali la presentazione in anteprima (insieme a Marelli, SewsCabind, Michelin e Mista) del 4° Osservatorio ADACI sull’automotive coordinato da ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta (giovedì 31 alle ore 12.00) e una fitta serie di incontri B2B profilati tra le oltre 300 aziende leader nella innovazione del settore.

L’evento è esclusivo e riservato alle aziende ed organizzazioni iscritte.

Ai Soci ADACI è però offerta la possibilità esclusiva di partecipare gratuitamente sia in presenza sia online, accreditandosi in qualità di buyer con la possibilità di fissare appuntamenti di business.

Per ricevere la procedura di accredito, scrivere alla mail della sezione Piemonte/Valle d’Aosta sez.piemonte@adaci.it , così come per partecipare al nostro Osservatorio.

Vi aspettiamo a Torino (oppure on line) il 30 e 31 marzo!

ADACI, oltre 50 anni di Associazione.

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

Per informazioni e contatti

ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Via Rosolino Pilo, 62 – 10145 Torino

Tel. 01119821511

e-mail: sez.piemonte@adaci.it

Sito: www.adaci.it