“A Tavola tra Cultura e Storia”, a Sanremo appuntamento il 22 marzo a Villa Nobel

Il 22 marzo 2022 nella splendida cornice di Villa Nobel a Sanremo si svolgerà la XVIII edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, organizzata dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza e dal gruppo editoriale Morenews.

L’appuntamento annuale, dedicato alla figura di Claudia Ferraresi, avrà come ospiti: Barbara Ronchi della Rocca, giornalista e esperta di galateo, che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi, conosciuto in tutto il mondo come “padredella cucina italiana” e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina el’arte di mangiar bene”. Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, parlerà del tema: “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? Un grande palcoscenico!".

Giovanni Berrino, Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo Regione Liguria, che consegnerà i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2022” dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza. Come tradizione, durante la manifestazione verrà presentata la Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza.

Programma

Ore 16 visita guidata di Villa Nobel

Ore 17 introduzione a cura di Claudio Porchia, presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza. “Artusi: il padre della cucina italiana” a cura di Barbara Ronchi della Rocca. “Il futuro della ristorazione? La cucina della nonna! Il ristorante? Un grande palcoscenico!", a cura di Bruno Gambarotta. Presentazione Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza. Consegna riconoscimenti “Custodi del Territorio”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere con possibilità di prenotare via mail segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Per la visita a Villa Nobel è necessario prenotarsi entro domenica 20 marzo tramite mail indirizzata a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti.