Al Conservatorio, il musicista finlandese Olli Mustonen

Acclamato solista e fantasioso camerista, compositore e scrittore di avvincenti libri per l’infanzia, cultore degli strumenti d’epoca e sostenitore della musica contemporanea, il violoncellista inglese Steven Isserlis è uno degli interpreti più versatili di oggi.

Lo si potrà ascoltare mercoledì 23 marzo 2022 al Conservatorio di Torino (ore 20.30) per la stagione dell’Unione Musicale (dove manca dal 1996) insieme al geniale e poliedrico musicista finlandese Olli Mustonen, impegnato nella doppia veste di pianista e di compositore.

La loro amicizia e collaborazione è iniziata molti anni fa e si nutre delle reciproche prospettive, spesso anticonvenzionali, oltre che di un condiviso… senso dell’umorismo!

«Conosco Olli da quando ha 16 anni – racconta Isserlis –. Siamo tanto diversi, eppure abbiamo anche molto in comune. Quando siamo insieme parliamo moltissimo, di tutto. Mai un momento di monotonia! E poi abbiamo un senso dell’umorismo simile, il che è importante. A Torino eseguiremo la sua Sonata per violoncello e pianoforte: una pagina davvero affascinante. Come tutta la sua musica, è di una precisione assoluta sul piano formale, ma contiene anche una vena folk e, a tratti, perfino una qualità improvvisativa. Olli è un compositore speciale: sa parlare al pubblico in modo immediato; il suo stile è radicato nel passato eppure così originale. È una voce unica».