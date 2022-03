"Solocoreografico" al Teatro Muller: protagonista la danza d'assolo

Torino si prepara a tornare per il nono anno consecutivo, il secondo al Teatro Cafè Müller, polo della danza internazionale, grazie all'iniziativa e sotto la direzione artistica del coreografo Raffaele Irace, che fa approdare nelle giornate del 25, 26 e 27 marzo al Café Müller di Torino, Solocoreografico, il festival per la composizione coreografica d'assolo, per questa edizione torinese realizzato in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Associazione Supernova.

Il festival quest’anno si articolerà sulle due serate di venerdì 25 e sabato 26 marzo dalle ore 21, cui si aggiungerà la terza giornata di domenica 27 marzo alle ore 11 con la sezione Giovani. Durante le prime due serate, gli spettatori potranno assistere, nella prima parte, alle esibizioni dal vivo dei danzatori, il Solo Dance Festival, momento centrale della manifestazione e per il quale sono state selezionate sette opere coreografiche tramite bando o con invito diretto: si tratta delle creazioni d’assolo di danzatori provenienti da Italia, Portogallo, Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna, Germania, Francia; nella seconda parte, invece, il pubblico in sala assisterà alla sezione Solocoreografico Film Night, dedicata alla video-danza grazie a una selezione di cortometraggi aventi come tema l’assolo danzato. Biglietti acquistabili su Vivaticket (per prenotazioni biglietteria@cirkovertigo.com - tel. 011.0714488. Biglietto per le due serate del 25 e 26 marzo: intero 15 euro, ridotto 12 euro. Biglietto unico per la sezione Giovani di domenica 27 marzo: 5 euro.

Il festival, oltre alle edizioni di Torino e Francoforte - quest‘ultima realizzata in collaborazione con il Gallus Theater - che hanno avuto luogo a partire rispettivamente dal 2014 e dal 2018, si aggiungono altre tre edizioni: quelle di Oklahoma City nell'ambito dell'Oklahoma International Dance Festival diretto da Austin Hartel, quella di Tunisi realizzata in collaborazione col centro culturale multidisciplinare Studio ElHouma diretto da Selma Boukef, e da quest’anno anche quella di Lione, in Francia, in collaborazione con il Teatro Aux Echappées Belles e la C.ie Hallet-Eghayan. “Espandendo la sua rete internazionale, il festival amplia così la sua offerta artistica da un punto di vista sia coreutico sia culturale, sviluppando un’ampia cornice basata sul dialogo e sul rispetto delle diversità di approccio umano e artistico, all’interno della quale performer, pubblico e operatori del settore possono muoversi in libertà”, spiega Raffaele Irace, ideatore della manifestazione.

I sette artisti che si esibiranno con le loro coreografie d’assolo per Solocoreografico - Solo Dance Festival sono stati selezionati ed invitati fra oltre 350 candidati.

