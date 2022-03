Giornata per Eliminazione del razzismo, Rosatelli: "Torino città dove 'non si affitta agli stranieri'"

"Il razzismo è un problema che non riguarda solo gli stranieri, ma anche gli italiani che hanno un colore di pelle diverso dal mio. Per loro c'è un oggettivo problema di accedere al mercato della casa: Torino sembra ancora essere la città di 'non si affitta ai meridionali', oggi sostituiti dagli stranieri". È questo il monito che ha voluto lanciare l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale di oggi.

Una settimana dedica a Balde, morto suicida al Cpr