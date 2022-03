A Settimo la solidarietà è calda come una coperta: tutto merito di "Paola e le sue amiche". "Pensiamo a un regalo anche per il Papa"

L'ultima "creazione" è una coperta con il simbolo della Sampdoria. "Ce l'ha commissionata un caro amico medico, tifoso blucerchiato, che ne ha chieste due per andare allo stadio". Chi parla è Paoletta Richetta, che insieme a un gruppo di amiche ("Paoletta e le sue amiche") ormai da tempo, a Settimo Torinese, si occupano di volontariato a favore di progetti di beneficenza e di solidarietà.



Con la loro grande forza di volontà hanno già aiutato realtà come Gomitolo Rosa, Casa Ugi, ma non solo. La "chiave"? Il lavoro a maglia, che permette di realizzare prodotti e coperte, da divano ma non solo. "Sappiamo che anche l'arcivescovo Nosiglia è della Sampdoria - sorride - e potremmo confezionarne una anche per lui, ora che va in pensione. Ma magari potremmo prepararne una anche per Papa Francesco. Dobbiamo scoprire per che squadra fa il tifo".



Ma esiste un catalogo vero e proprio ci coperte e di borse, ai ferri e all'uncinetto: "Ne abbiamo prodotte rispettivamente una sessantina e una dozzina e il ricavato è stato devoluto alla Cooperativa Il Margine. Si possono visitare sul nostro sito e acquistare direttamente online".



E poi ci sono i prodotti per i bimbi: "Cappelli, sciarpe, coperte, ma anche i pupazzi. C'è un intero settore dedicato espressamente a loro", conclude Richetta.