Rotary Torino Duomo: un ambulatorio mobile per l'assistenza ai senza fissa dimora

Emozione e grande partecipazione nella serata di mercoledì 3 dicembre, presso Villa Marone Cinzano, l’antica e prestigiosa sede dell’Unione Industriali, in via Vincenzo Vela,15 a Torino, per la consegna di un ambulatorio mobile per la medicina in strada da parte del Rotary Club Torino Duomo, capofila, nella persona del presidente Oriano Barbin, con i Club Rotary Torino, Torino Sabauda, Settimo Torinese, Ciriè e Valli di Lanzo, al Corpo Italiano Volontario Emergenza Soccorso e Solidarietà (Civess Odv) rappresentato dal presidente Marcello Nucera. Le chiavi sono state consegnate dal Governatore del Distretto 2031 Felice Invernizzi, che si è complimentato con tutte le realtà coinvolte nel progetto.

Alla serata erano presenti il consigliere regionale e presidente emerito di Vol.To. Silvio Magliano, la vicesindaca di Torino Michela Favaro e la consigliera comunale di Pianezza Patrizia Pensato. Ha portato un saluto anche l’onorevole Sara Garino.

L’evento si è svolto nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità e anche il Ministro Alessandra Locatelli ha voluto inviare un pensiero: “L’ambulatorio rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle persone più fragili e incarna appieno lo spirito di complementarietà e vicinanza sociale che caratterizza le migliori espressioni del volontariato e del Servizio Sanitario Nazionale. È un gesto che unisce cura, solidarietà e responsabilità verso la comunità, offrendo assistenza medica anche nelle zone più periferiche e a chi vive situazioni di particolare vulnerabilità. Questa donazione si colloca perfettamente nel solco della recente collaborazione avviata con il Rotary per promuovere, su tutto il territorio nazionale, progettualità che mettano al centro la persona con disabilità, la sua famiglia e il valore della partecipazione alla vita sociale”.

Il presidente del Rotary Duomo, Barbin ha dichiarato: “Con questo service vogliamo portare aiuto alle fasce più povere della società. Un sostegno che non è solo materiale, sanitario ma anche morale. A volte un sorriso, una parola, il sentimento di vicinanza, curano quasi quanto un farmaco. È importante non far sentire soli coloro che vivono situazioni di difficoltà. Il veicolo verrà utilizzato per soccorrere o assistere i bisognosi anche con l’erogazione ed il reperimento di beni di prima necessità in caso di emergenza o indigenza. Quando ho conosciuto questa associazione, del tutto casualmente, alla chiesa del Sacro Volto, ho subito capito che era nostro dovere attivarci per sostenerli. Essere riusciti a raggiungere l’obiettivo è per il Club motivo di grande orgoglio”.

L’onorevole Garino ha messo in risalto: “In sala stasera uno striscione riassume in pieno il sentimento di questo progetto: uniti per fare del bene. Questo è l’obiettivo più importate a cui dedicare le proprie risorse”.

Il consigliere Magliano ha sottolineato: “Insieme! È la parola chiave di questa iniziativa. Pubblico e privato, persone con ruoli e mansioni diversi si sono incontrate per portare aiuto a chi è in difficoltà. Un grande esempio di come unendo le forze si possono fare grandi cose”.

La vicesindaca Favaro ha evidenziato: “Nella giornata dedicata alle personae con disabilità, la consegna dell’ambulatorio mette in evidenza una sensibilità e una attenzione che certamente fanno onore a tutti gli attori che hanno reso possibile questo progetto”.

Non poteva mancare il saluto del sindaco di Pianezza, Antonio Castello, portato dalla consigliera comunale Patrizia Pensato: “Conosciamo e apprezziamo l’operato di Civess. Attiva da anni sul territorio con grande umanità ma altrettanta concretezza. Stasera viene consegnato un dono speciale che certamente servirà a migliorare e magari anche salvare delle vite”.

Il presidente di Civess, Nucera, ha concluso ringraziando: “La Civess, con sede a Pianezza (To), opera a titolo gratuito a favore di persone senza fissa dimora, offrendo servizi di ambulatorio e medicina generale o infermieristico, orientamento socio sanitario culturale e accompagnamento presso strutture pubbliche per esami e visite specialistiche. Il nuovo ambulatorio sostituisce il precedente veicolo che mesi fa venne rubato e irrimediabilmente vandalizzato. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa”.