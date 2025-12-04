 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 16:28

Luserna San Giovanni: a gennaio il bando per far ripartire le Alpi Cozie

Il Comune sta accatastando il bar storico di Luserna San Giovanni in corso Matteotti vicino agli impianti sportivi

Il ristorante Alpi Cozie

Il Comune di Luserna San Giovanni cerca un nuovo gestore per il bar Alpi Cozie, la struttura che si affaccia su corso Matteotti all’altezza degli impianti sportivi. La previsione è di pubblicare il bando per la gestione a gennaio 2026.

Per procedere con l’affidamento il Comune dovrà accatastare l’immobile, visto che non era mai stato fatto prima: “In passato non c’era l’obbligo di accatastare gli immobili comunali ma ora è indispensabile” spiega il sindaco Duilio Canale. Le pratiche dovranno essere concluse a fine mese, per poi procedere con il bando.

Intanto dei soggetti interessati alla gestione si sono già fatti avanti: “Finora due persone ci hanno contattato per conoscere la sorte della struttura, interessate a riaprire un bar” rivela il sindaco.

Tuttavia non c’è uno specifico vincolo: “L’importante è che sia un’attività commerciale”.

Per ripartire il locale dovrà essere in parte ristrutturato: “Ha bisogno di opere di miglioria e, se il nuovo gestore volesse farsene carico, potremmo accordarci per uno sconto sull’affitto” annuncia Canale.

Elisa Rollino

