Capitale Europea dell’Innovazione, il testimone passa da Torino a Grenoble

Un simbolico passaggio di testimone, ma anche un messaggio potente in un tempo fragile per l’Europa. Dalle OGR di Torino, la città che ha detenuto nel 2024 il titolo di Capitale Europea dell’Innovazione, il riconoscimento per il 2026 va a Grenoble Alpes Métropole, in Francia. Accanto a lei, Aalborg (Danimarca) riceve il titolo di European Rising Innovative City, come città emergente nel panorama dell’innovazione urbana.

A consegnare ufficialmente il testimone è stato il sindaco Stefano Lo Russo, che ha colto l’occasione per riflettere sul valore politico di questo riconoscimento in un’Europa attraversata da tensioni e trasformazioni.

Lo Russo: "Rafforziamo il ruolo delle città"

"Dopo decenni di sviluppo - commenta il sindaco di Torino - di coesione sociale, libertà dalla guerra e democrazia, questi valori sono in crisi e sotto attacco. In questo momento dobbiamo rafforzare il ruolo delle città. Accolgo quindi con grande favore la decisione della Commissione di definire un’agenda per le città nell’ambito dei prossimi fondi europei, perché è un modo positivo per lavorare nei prossimi anni, rafforzando ciò che abbiamo fatto in passato per arrivare fin qui."

"Abbiamo deciso di governare l’innovazione con metodo, responsabilità e visione di lungo periodo - ha spiegato ieri l’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta -: testando le soluzioni nella vita reale, non solo in laboratorio, e mettendo le persone, la qualità della vita e le questioni ambientali al centro. In questi due giorni Torino incontra l’Europa, fa il punto su cos’ha fatto in questo anno di capitale e rilancia il suo piano per il futuro, che vede la città in trasformazione, principalmente, su attrazione talenti, posizionamento internazionale, mobilità connessa e servizi pubblici digitali e data driven”.

Un milione per l'innovazione

Il premio iCapital celebra le città europee che si distinguono per l’uso dell’innovazione come leva per rendere gli spazi urbani più sostenibili, inclusivi e resilienti.

Torino ha elaborato un piano per investire il milione di euro ricevuto con il premio European Capital of Innovation, puntando su tre ambiti strategici. Il primo è la piattaforma Gateway, pensata per attrarre e trattenere talenti, offrendo supporto a chi vuole avviare nuove imprese. Il secondo filone, “Next Stop: Accessibilità”, prevede il miglioramento del trasporto pubblico attraverso l’installazione di display accessibili in 500 fermate e il potenziamento dell’app ToMove, con nuove funzionalità come la geolocalizzazione. Il terzo ambito riguarda la digitalizzazione dei servizi comunali, con l’introduzione di strumenti innovativi (come i digital twin) per snellire le procedure, rendere più efficiente l’azione pubblica e favorire l’accesso ai dati.