Perosa Argentina: Spazio Campana chiude, ma la memoria di Gabriele continuerà a vivere

L’ultima mostra si chiuderà domenica 7 dicembre, come le porte di Spazio Campana. Un locale inaugurato un anno mezzo fa per portare avanti la memoria di un giovane artista scomparso prematuramente. All’origine della decisione ci sarebbe un clima pesante, alimentato da voci di paese.

Ma i dottori in pensione Daniela Demarie e Mario Campana non hanno voglia di entrare nel merito delle ragioni della loro scelta. Hanno confermato l’impegno preso con l’artista Serena Pescarmona per la mostra ‘Nonno Castagn’, poi chiuderanno questo capitolo.

La storia inizia il 20 luglio 2024, in via Roma 37, con l’inaugurazione di “un luogo di incontro in cui spargere cultura”, così lo descrivono il papà e la mamma di Gabriele Campana, artista torinese scomparso prematuramente a 36 anni.

In questo anno e mezzo hanno organizzato incontri sulla salute, eventi culturali e esposto le foto e il piccolo presepe meccanico di Gabriele. Al loro fianco c’è stata l’associazione Lilium, che gestisce la galleria d’arte poco distante.

Ed è proprio il presidente di Lilium Stefano Castagno a parlare di “insinuazioni e attacchi immeritati” circolati in paese. Lo ha fatto in un post su Facebook del 20 novembre, dove sottolinea “il clima ostile” contro “uno spazio nato dall’amore, dalla sofferenza trasformata in dono” e punta il dito contro “una ristretta minoranza di persone” che “ha iniziato una campagna diffamatoria crudele e persistente contro il nostro lavoro. Accuse infondate: mancanza di permessi, presunti finanziamenti pubblici mai ricevuti, addirittura l’insinuazione di fini personali dove esiste solo volontariato”.

I dottori non vogliono entrare nel merito di quanto accaduto e hanno scelto di dire basta con questa esperienza, ma intendono comunque portare avanti la memoria del figlio: “Stiamo vagliando un’altra sede”.