Riscaldamento rotto alla materna di Sassi, i bimbi "traslocano" alla scuola di Vanchiglietta

Riscaldamento della scuola dell'infanzia Sassi rotto, i bambini "traslocano" temporaneamente alla materna "Fiorina" di via Varallo 33. Nei giorni scorsi si sono registrati dei problemi all'impianto dell'istituto in strada comunale di Mongreno 72.
E così da questa mattina tre sezioni della "Sassi" sono ospitate al piano di sopra del complesso di Vanchiglietta. Uno spostamento motivato dalla necessità di fare importanti lavori di manutenzione, in capo ad Iren, sul riscaldamento. Da martedì 9 dicembre i tecnici ed operai inizieranno a spaccare il pavimento per valutare lo stato delle tubature ed eventuali interventi di sostituzione.
L'obiettivo è fare avanzare il cantiere per tutto il mese di dicembre, comprese parte delle festività natalizie, per permettere così il rientro dei bambini nell'infanzia di Strada Mongreno dal 7 gennaio 2026.