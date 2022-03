Evadono da domiciliari e vanno in centro città: sorpresi e arrestati dopo un controllo della polizia

Domenica pomeriggio, transitando in via Roma gli agenti del Commissariato Centro hanno notato all’incrocio con via Buozzi un uomo con il cappuccio della tuta indossato che camminava con fare sospetto. I poliziotti lo hanno fermato e hanno scoperto che l'uomo avrebbe dovuto essere a casa sua, nel quartiere Barriera Milano, poiché sottoposto agli arresti domiciliari. Per l’evaso, un ventunenne cittadino tunisino, è scattato l'arresto per evasione.



Un'analoga situazione era accaduta qualche giorno prima sempre in centro città e sempre con gli agenti del Commissariato Centro come protagonisti. Nella circostanza, i poliziotti avevano fermato in piazza Statuto una persona evasa dai domiciliari. Anche in questo caso, l’uomo, un italiano di 27 anni, era a una notevole distanza dalla propria abitazione, a Mirafiori.