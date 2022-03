Sale su un albero di dieci metri, ma non riesce più a scendere: gattino salvato dai vigili del fuoco

È salito, guidato dalla curiosità, fino alla cima di un albero. Ma poi si è reso conto che la discesa andava oltre anche le sue capacità "feline". Ecco perché sono serviti i vigili del fuoco per mettere in salvo un gattino a Castelnuovo Don Bosco.



Dieci metri di scala, per i pompieri, ma anche tanta pazienza per convincere l'animaletto, spaventato e non del tutto convinto a collaborare. Un bel sollievo per il proprietario, che pur essendosi accorto della situazione di emergenza aveva vegliato il gatto per tutta la notte, prima di chiamare i soccorsi.