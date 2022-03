La versione restaurata di “Mamma Roma” in scena al Cinema Massimo

Doppio appuntamento speciale per la rassegna Appunti per Pasolini, organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema per omaggiare il grande artista nel centenario dalla nascita.

Domani, mercoledì 23 marzo, al Cinema Massimo è prevista la proiezione del film “Mamma Roma” (ore 18, nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca Nazionale) con la partecipazione del regista David Grieco, che a seguire presenterà in anteprima regionale il proprio documentario “Notarangelo ladro di anime” alla presenza del direttore del Torino Film Festival e presidente onorario di ANMC Steve Della Casa (ore 20.45).

I film presentati

“Mamma Roma”, realizzato nel 1962 e ambientato nella capitale, vede come protagonista principale Anna Magnani nel ruolo di una prostituta decisa a cambiare vita per garantire un futuro dignitoso al proprio figlio, incontrando sulla propria strada non poche difficoltà. “Notarangelo ladro di anime”, invece, ricostruisce la storia del fotografo Domenico Notarangelo: “Era – spiegano da ANMC – un talento del calibro di Henri Cartier-Bresson e di Sebastião Salgado, ma a differenza di questi due giganti della fotografia del secolo scorso, Notarangelo non ha viaggiato per il mondo. Tutto il suo lavoro si è concentrato dove era nato e dove viveva, in Puglia e in Basilicata”.

Il legame con Pasolini

Il legame con Pasolini è dato sia dalla vicinanza del protagonista del documentario che da quella del suo regista: “Notarangelo – proseguono - lo ha incontrato e aiutato a realizzare a Matera 'Il Vangelo secondo Matteo', mentre Grieco è stato scelto come attore per 'Teorema', divenendo successivamente suo assistente alla regia, e ha girato nel 2016 il film 'La macchinazione' con protagonista Massimo Ranieri ricostruendo i suoi ultimi 3 mesi di vita”. Grieco, inoltre, al TFF ha vinto il premio Adriana Prolo alla carriera.

I prossimi appuntamenti

Appunti per Pasolini proseguirà giovedì 24 con un altro doppio appuntamento: alle 18, presso l'Unione Culturale di via Cesare Battisti 4/b, l'attrice e regista teatrale Silvia Mercuriati condurrà la lettura corale del testo “Affabulazione”, mentre alle 21, presso Casa Fools in via Bava39, verrà proiettato il film “La rabbia” di Davide Ferrario alla presenza del regista.