Stellantis, una settimana al vertice con Tavares. Lo Russo: "Da oggi una Road Map con il presidente Cirio"

"Torino merita un ruolo centrale nella transizione ecologica e un'opportunità di sviluppo per Stellantis". Manca una settimana esatta, ora più ora meno, all'incontro di Mirafiori che dovrà dire qualcosa di più sul futuro del Gruppo ex FCA, a Torino e non solo. Allo stesso tavolo, oltre al presidente di Exor, John Elkann e all'amministratore delegato, Carlos Tavares, ci saranno il governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo: "Con il presidente Cirio già questo pomeriggio ci sentiremo per concordare una road map di incontri con le parti sociali che ci porti all’incontro con il gruppo Stellantis in programma lunedì", conferma Lo Russo.

Verso una posizione condivisa

Incontri che, in parte, si sono già tenuti a livello regionale nelle settimane passate. Ma ora si devono tirare le fila per arrivare con una posizione univoca e - per quanto possibile - coesa. "Vogliamo portare all’incontro con il presidente Elkann e con il ceo Taveres non solo le istanze delle nostre amministrazioni, Città, Città metropolitana e Regione, ma in generale un quadro più allargato”, dice ancora il sindaco.

Torino è un'opportunità per Stellantis