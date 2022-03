Da Modane a Bardonecchia: domenica torna l'appuntamento con la Traversata dei Re Magi

Dopo una lunga sospensione causata dalla pandemia COVID-19, domenica 27 marzo ritorna “La traversata dei Re Magi”, storica escursione scialpinistica annuale da Modane a Bardonecchia e viceversa iniziata nel 2006. Manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) “Traversata des Rois Mages”, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, sezione di Bardonecchia, il CAI francese, il patrocinio delle due civiche amministrazioni transfrontaliere ed il supporto di alcuni sponsor.





Quest’anno si parte dalla Francia e si arriva a Bardonecchia. Tocca agli escursionisti italiani dunque svegliarci in tempo per partire in autobus da Pian del Colle alle 6.15 alla volta di Modane e da qui in telecabina raggiugere Valfrèjus, la sua stazione sciistica (1550-2737 m slm). Colazione, appello e controllo materiale di sicurezza ARVA, pala e sonda, partenza sci con le pelli ai piedi, da Plateau d’Arrondaz, 2.220 m slm, salita al Rifugio del Thabor, 2502 m slm e arrivo, attorno alle 12.00, ai 1.700 m slm dei due rifugi di Valle Stretta: i Re Magi e il III° Alpini. Pranzo conviviale a base di polenta, ottima conclusione di una divertente esperienza prima del ritorno in autobus degli escursionisti francesi da Pian del Colle a Modane/Valfrèjus.





Ciascun partecipante deve essere in possesso di Green Pass, verificabile durante la manifestazione, di Artva, pala e sonda, dovrà avere una propria copertura assicurativa e dovrà essere fornito del materiale tecnico per lo sci alpinismo in buono stato e avere sufficiente allenamento e pratica per effettuare un dislivello positivo di circa 400 metri. I minori dovranno essere accompagnati o avere autorizzazione genitoriale. Al fine di garantire la Traversata in sicurezza è previsto un sbarramento orario intermedio, “tempo massimo” per tutti i partecipanti dei percorsi intermedio e lungo. La lista dei duecento partecipanti è regolarmente aggiornata, sulla pagina facebook della manifestazione.





“Per vari motivi organizzativi siamo stati costretti a limitare la partecipazione alla Traversata ai primi duecento iscritti e – sostiene Ezio Boschiazzo, co-presidente insieme a Michele Bertessa e Chiara Nervo dell' ASD organizzatrice – abbiamo una cinquantina di persone in lista d’attesa di eventuali rinunce. Il che, dopo due anni di sospensione, che ci ha sorpresi positivamente, in parte dovuto dalla prolungata mancanza di eventi simili e in parte dalla gran voglia di tornare ad una nuova normalità anche con gli sci ai piedi. I percorsi sono due, uno intermedio ed uno lungo, percorribile mediamente in quattro-cinque ore. Questa è l’unica manifestazione transfrontaliera con queste caratteristiche lungo l’intero arco alpino, che dopo le prime edizioni marcatamente agonistiche, si è trasformata in una ghiotta occasione per riaffermare annualmente l’amicizia che ci lega ai nostri cugini francesi”.