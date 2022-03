Stop al Palavolley e studentato, Parella si mobilita per il prato "Salette": "Sia per sempre area verde"

Scampato il rischio di vedere costruire prima il Palavolley e poi due studentati Edisu per le Universiadi 2025, i residenti di Parella si mobilitano perché il pratone di "Madonna delle Salette" non possa essere mai edificato. Sono oltre 1.850 i torinesi che hanno sottoscritto infatti la delibera di iniziativa popolare affinché il prato resti per sempre area verde. Ennesima mobilitazione promossa dal Comitato "Salviamo i Prati" in difesa dello spazio della Circoscrizione 4.

Ora "Prato Salette" destinato a servizi

La richiesta, contenuta nell'atto che dovrà essere discusso e votato in Consiglio Comunale, è di modificare la destinazione d'uso del terreno di 11 mila mq di proprietà comunale, che secondo l'attuale piano regolatore è a "servizi". Tradotto nel pratone di "Madonna della Salette" potrebbero essere costruiti parcheggi, ma anche impianti sportivi e casa popolari.

Polmone verde

"Noi - spiegano i firmatari - siamo contrari a tutte queste ipotesi. Borgata Parella ha pochissime aree verdi: per 130 mila abitanti, ci sono ben 23 supermercati". "È un polmone verde - aggiungono - capace di assorbire grandi quantità d’acqua che non vanno a invadere le aree limitrofe, di stoccare carbonio, di regolare la temperatura attraverso alberi, piante e suolo non edificato, con un effetto rinfrescante sull’ambiente grazie al processo di cattura ed evaporazione dell’acqua dalla vegetazione e dal suolo".

"Pratone delle Salette" sia solo a "verde"