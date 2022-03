Domenica lo Stabile celebra la Giornata mondiale del Teatro

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale celebra la Giornata Mondiale del Teatro, che ricorre ogni anno il 27 marzo. Per l’occasione è prevista un’apertura straordinaria del Teatro Carignano dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con visite alla sala, intrattenimento nel foyer, spettacoli e una promozione speciale. Un modo per festeggiare questa giornata insieme al pubblico.

Gli appuntamenti previsti nel corso della giornata

Ore 10:30 – recita de Il Mago di Oz di Lyman Frank Baum, per la regia di Silvio Peroni

Ore 12:30 – appuntamento speciale di Scena aperta, una passeggiata all’interno del Teatro Carignano in compagnia degli attori de Il Mago di Oz

Ore 15:30 – recita de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, per la regia di Gabriele Lavia

La biglietteria farà un’apertura straordinaria dalle 9:00 alle 19:00

Per rendere questa ricorrenza una festa partecipata e condivisa, il foyer del Carignano ospiterà, in vari momenti della giornata, diverse realtà e iniziative:

- per tutto il giorno i volontari del Sermig - Arsenale della Pace raccoglieranno fondi destinati all'emergenza in Ucraina e daranno informazioni sulle diverse forme di aiuto e sostegno attivate in queste settimane

- dalle 11 alle 15:30 gli attori de Il Menu della Poesia intratterranno il pubblico

- dalle 10:30 alle 12:30 sarà possibile incontrare l’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino per iscriversi o rinnovare la propria adesione

- per tutto il giorno la casa editrice Sui Generis allestirà un piccolo spazio dedicato alla vendita di libri in dialogo con gli spettacoli della Stagione del Teatro Stabile. Lo spazio sarà allestito già 26 marzo, negli orari di apertura della biglietteria (13 – 19)



A partire dalle 9:30 di sabato 26 marzo e fino alle ore 19 di domenica 27 marzo, i biglietti singoli per gli spettacoli ancora in programma saranno in promozione in biglietteria, online e sulla App del TST nella formula speciale Primo Amore al prezzo di 17 euro per gli spettacoli in programma al Carignano e 15 euro per quelli al Gobetti e alle Fonderie.



Domenica 27 marzo, inoltre, saranno ancora in scena le due nuove produzioni del TST:

_Ghiaccio di Bryony Lavery, per la regia di Filippo Dini. Teatro Gobetti ore 15:30

_La tempesta di William Shakespeare, per la regia di Alessandro Serra. Fonderie Limone di Moncalieri ore 15:30.