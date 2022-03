Flibco sbarca in Italia con il servizio di navetta Torino - Milano Malpensa

Flibco.com sbarca sul mercato italiano della mobilità inaugurando la sua prima rotta. Il noto servizio navetta, specializzato nei collegamenti aeroportuali, accorcerà le distanze fra la città di Torino e l'aeroporto di Milano Malpensa, replicando quel modello di efficienza che ha riscosso ampio successo in moltissime città europee.

Il nuovo collegamento gestito da Flibco.com sarà attivo 7 giorni su 7, con tariffa fissa di 22 Euro. Ogni giorno, ci saranno 10 partenze da Torino in direzione di Milano Malpensa e 10 partenze da Milano Malpensa in direzione Torino e il servizio sarà operato dal partner locale Linea Azzurra. Per venire incontro alle esigenze dei diversi passeggeri, nella città di Torino i bus effettueranno 3 fermate, presso la stazione Torino Lingotto, la stazione Torino Porta Susa e in Corso Giulio Cesare.

Flibco.com: il trasporto veloce da Torino a Milano Malpensa

Con la navetta Torino Milano Malpensa, Flibco.com porta sul mercato italiano una soluzione innovativa di mobilità, formulata per adattarsi alle specifiche esigenze dei passeggeri.

L'obiettivo di Flibco è infatti quello di facilitare il percorso dei viaggiatori che ogni giorno si recano in aeroporto, offrendo loro un servizio digitale, ma allo stesso tempo flessibile e di valore.

In linea con questa mission, i collegamenti delle navette Flibco.com sono sempre pianificati tenendo conto degli orari dei voli in partenza e in arrivo. La programmazione fa sì che i passeggeri possano giungere a destinazione minimizzando i tempi di attesa, in aderenza a un servizio formulato per tener fede a quel principio che fa del tempo una risorsa preziosa.

La proposta di Flibco.com per raggiungere gli aeroporti

Flibco.com si propone come un'alternativa più veloce, più flessibile, più comoda e più ecologica all'automobile.

Optare per la navetta Flibco permette infatti partire in tutta tranquillità, senza dover guidare fino all'aeroporto, ma soprattutto senza lo stress di dover cercare un parcheggio in tempi ristretti o pagare per la sosta custodita.Flibco.com, inoltre, offre tragitti più sostenibili a livello ambientale rispetto a quelli effettuati in automobile, dato che tutte le navette dispongono di motori certificati Euro 6.

Naturalmente, in aderenza a una proposta che nasce per offrire a tutti i passeggeri una formula VIP, Flibco.com dà la possibilità di viaggiare sempre perfetto orario, con un sevizio di prossimità che permette di giungere in aeroporto con il massimo del comfort.

A bordo delle navette Flibco.com si può inoltre sfruttare il tragitto per lavorare, studiare, comunicare o semplicemente rilassarsi.L'abitacolo, moderno e silenzioso, dispone di ampio spazio per le gambe, aree maxi per contenere anche i bagagli più voluminosi e toilette a bordo, oltre a prese usb per la ricarica dei device mobili e l'accesso alla connessione Wi-Fi.

Tutte le proposte, naturalmente, sono valorizzate dalla presenza di un supporto clienti attivo 7 giorni su 7 e modalità di prenotazione estremamente semplici: si può infatti acquistare un postotramite il portale Flibco.com, sull'app ufficiale del servizio o direttamente a bordo della navetta, con soluzioni a portata di click, che non escludono l'utenza poco incline al digitale.

Flibco.com nel mercato italiano

Lo sbarco di Flibco.com sul panorama italiano nasce dalla volontà di investire in un settore, quello del turismo, che più di altri ha subìto le conseguenze legate alle restrizioni da Covid-19.

Il proposito è quello di espandersi progressivamente e mitigare l'impatto che gli ultimi due anni hanno avuto sul tessuto sociale, investendo soprattutto a livello locale e creando nuove opportunità di lavoro per i professionisti del settore.