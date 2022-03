A Vanchiglia i residenti smontano le rastrelliere: "Tolgono parcheggi". Russi (M5S): "Giunta Lo Russo condanni gesto"

Arriva in Sala Rossa la protesta dei residenti di Vanchiglia che ieri hanno bloccato un cantiere in via Santa Giulia 25. Il motivo? Per i residenti della zona si trattava dell'ennesimo intervento "mangia-parcheggi", in un quartiere che complice la movida fa i conti con la carenza di stalli per chi vi abita. E così hanno deciso di impedire i lavori, smontando le recinzioni e togliendo delle rastrelliere per biciclette appena installate dagli operai della ditta incaricata.