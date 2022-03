I bambini sfilano per la pace da Aurora al Comune: "L'Italia ripudia la guerra" [VIDEO]

"Pace, pace, pace, pace. E la guerra finirà". È questo lo slogan urlato a gran voce dagli oltre cinquecento alunni, alunne e docenti dell'Istituto Comprensivo To2 di corso Giulio Cesare, che questa mattina hanno dato via ad un sit-in arcobaleno davanti al Comune di Torino per accendere un ulteriore faro sul conflitto in Ucraina.

"L'Italia ripudia la guerra"

I piccoli manifestanti - della materna di via Beinasco, delle primarie Parini e Aurora e della media Morelli - sono partiti questa mattina da Aurora in direzione di Palazzo Civico. "Abbiamo organizzato questo corteo - spiega il preside Massimo Cellerino - per la pace: una lezione di educazione civica sull'articolo 11 della Costituzione che recita 'L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli'".

Grippo: "Questa è casa vostra"