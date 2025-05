Nel Pinerolese nasce un coordinamento per un’Europa federale, democratica e solidale

“Vogliamo fare una buona comunicazione e favorire una buona opinione sullo sviluppo di un’Europa federale e poi affrontare temi seri come le migrazioni e gli armamenti”. Indica la strada il pinerolese Giovanni Trinchieri, segretario del Movimento federalista europeo del Pinerolese, che è stato costituito nel 2019 e conta 45 iscritti, tra cui i componenti della sezione storica di Torre Pellice.

Il gruppo negli anni ha organizzato diverse iniziative e dal 2020 incontra i ragazzi delle quarte e quinte delle scuole superiori: Porro, Buniva, Porporato e Curie di Pinerolo, Liceo Valdese di Torre Pellice e Pascal di Giaveno.

“I primi due anni lo abbiamo fatto online per la pandemia, poi di persona – racconta Trinchieri –. La soddisfazione è vedere in loro molto interesse”. Per portare avanti il credo federalista, il gruppo pinerolese ha organizzato di recente un ciclo di 4 eventi e ora punta a fare un passo ulteriore con la creazione di un coordinamento.

L’appuntamento per la sua costituzione è domani, venerdì 9 maggio, alle 21, al Salone dei Cavalieri in viale Giolitti 7 a Pinerolo. Una data non casuale: proprio il 9 maggio, del 2050, il ministro degli esteri francese Robert Schuman proponeva, in un documento, la creazione di una comunità europea del carbone e dell’acciaio, poi diventata la Ceca.

In questi mesi il Movimento federalista europeo locale ha raccolto manifestazioni di interesse da diversi partiti, sindaci e associazioni, che domani dovranno eventualmente confermare la loro adesione, siglando lo statuto.

Dal sindaco pinerolese Luca Salvai a quella di Torre Pellice Maurizia Allisio, passando per Roberto Costelli di Cumiana. Mentre sul fronte dei partiti si sono avvicinati forze come Pd, M5S, Azione, ItaliaViva e +Europa. Tra le associazioni invece ci sono l’Anpi di Pinerolo e Luserna San Giovanni ed enti con il Centro culturale valdese e il Gal Escartons e Valli Valdesi. Nel coordinamento potranno entrare anche singoli cittadini. Per informazioni 347 1458459 o giovanni.trinchieri49@gmail.com.