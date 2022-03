Caso plusvalenze Juve, ascoltato in Procura Paulo Dybala

Dopo le nuove perquisizioni effettuate ieri dalla Guardia di Finanza, l'inchiesta sul caso delle plusvalenze Juve ha visto oggi, giovedì 24 marzo, l'arrivo in Procura di Paulo Dybala, convocato come persona informata dei fatti.

Primo giocatore ad essere sentito

L'argentino, sentito per ben tre ore, è il primo giocatore ad essere ascoltato dai titolari dell'inchiesta 'Prisma', i pm Ciro Sartoriello, Mario Bendoni e Marco Gianoglio. Iscritti nel registro degli indagati dallo scorso novembre il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e altre cinque persone tra dirigenti ed ex dirigenti per questioni legate alle plusvalenze sulla compravendita dei calciatori.

Nel mirino la riduzione stipendi del 2020

Nel mirino degli inquirenti, in particolare, l'accordo sulla riduzione degli stipendi che i giocatori della Juventus hanno raggiunto con la società bianconera nel marzo 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia.