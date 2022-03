Gli intesta un'eredità di oltre 4 milioni e poi muore, l'amante finisce a processo

Lo ha conosciuto quando ormai all'amore non pensava più ed è stato subito un colpo di fulmine. "Lo so, è sposato e ha tre figli. Ma è andata così, ci siamo innamorati", raccontava dopo una vita dedicata all'anziano padre adottivo e al lavoro da maestra ai vicini di casa che fino a quel momento erano stati la sua unica compagnia.

Un sentimento così forte da indicare quell'assicuratore di cinque anni più giovane come erede universale del suo patrimonio, oltre 4 milioni di euro tra alloggi e denaro. La morte improvvisa della donna e le accuse di omicidio nei confronti dell'uomo, poi diventate di circonvenzione di incapace, hanno trasformato la vicenda in un vero e proprio giallo.

Morte avvolta nel mistero

A rievocare la storia in tribunale sono stati i testimoni, quei vicini di casa che tra il 2016 e il 2018, anno della morte della donna, l'avevano vista rifiorire e poi sprofondare di nuovo nello sconforto. "Era molto angosciata dal futuro - racconta una vicina - Era sola al mondo e aveva paura che le capitasse qualcosa che la costringesse a casa. Allora aveva deciso di fare testamento. Lei a quell'uomo credeva così ciecamente che gli avrebbe dato ragione anche se lui avesse detto che gli asini volano".

"Trattata come un bancomat"

La testimone poi ha aggiunto: "Non erano una coppia normale che condivide ferie e vacanze, condividano solo le questioni economiche". Una parabola discendente, quella del loro amore, contenuta anche nelle lettere, ben 160, in cui la donna appuntava tutto. Dal "mercoledì magico", il giorno in cui si incontravano, alle accuse di "trattarla come un bancomat". La causa della morte, proprio quando sembra che avesse deciso di lasciare l'amante, resta un mistero; l'uomo era stato l'ultimo a vederla, ma l'autopsia ha accertato solo che il suo cuore si è fermato, nonostante si tenesse in forma camminando per venti chilometri ogni giorno.

Indagine per omicidio archiviata

L'indagine per omicidio è stata così archiviata, non quella per circonvenzione di incapace. Rimasto solo, e finito sul banco degli imputati, l'uomo, difeso dall'avvocato Claudio Strata, sino ad oggi non ha fornito alcuna versione. L'erede universale resta ancora lui ma per ora l'ingente patrimonio è sotto sequestro.