Tovaglieri: servono misure eccezionali contro la crisi energetica

«La crisi energetica sta strozzando imprese e cittadini, sta pregiudicando la ripresa economica e sta dando in mano alla Russia di Putin un'arma di ricatto verso l'Europa. L’Ue è nata sulle macerie della guerra proprio dall’energia, come comunità del carbone e dell'acciaio: forse non abbiamo imparato la lezione. Oggi ci troviamo a rincorrere un'indipendenza energetica, fondamentale per rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo. Il tempo di agire è ora: servono misure eccezionali per diversificare le fonti di approvvigionamento, smettendola di demonizzare gas e nucleare e guardando in faccia la realtà rispetto all'effettivo impatto delle rinnovabili nel breve periodo. La priorità è proteggere la nostra economia, la competitività, le catene del valore e i posti di lavoro. Per farlo, servono una revisione del Green Deal e risposte concrete e realistiche. Diversamente, l'Europa abdicherà alla sua stessa storia».