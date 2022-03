Giovani o disoccupati per il Covid, a Torino un corso gratis in store manager con Asili Notturni

A Torino una nuova opportunità per i giovani e chi ha perso il lavoro, a causa della pandemia, con gli Asili Notturni Umberto I. Grazie alla collaborazione con Jusan Network S.r.l., nell’ambito del Piano di Inclusione Sociale della Città di Torino, è stata creata l’Accademia Solidale avviando il primo corso in presenza in Via Ravenna 8 e 12 a Torino ed online per Store Manager. Durante le lezioni si imparerà a gestire e-commerce, pianificando strategie marketing.