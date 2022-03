Parco Di Vittorio: bagni pubblici vandalizzati e dimenticati, la Circoscrizione 8 chiede un intervento

La bella stagione si avvicina e i parchi cittadini presto saranno ripopolati anche da bambini e anziani. Per questo i bagni pubblici che si trovano all'interno del parco Di Vittorio necessitano al più presto di essere ripuliti e riqualificati.

In stato di degrado e vandalizzati più volte, sembra siano stati dimenticati dall'Amministrazione. Ed allora il consigliere della 8 Alessandro Lupi (Lista civica per la 8) ha presentato un'interpellanza per chiedere come mai non siano fruibili e perché non sono stati sistemati la scorsa primavera estate.

"Abbiamo chiesto un riscontro all'assessorato il quale però ci ha risposto che non sono stati inseriti nel piano di interventi già finanziato, ma continueremo a sollecitare perché condividiamo la necessità di questi lavori" ha spiegato durante il Consiglio la coordinatrice Francesca Gruppi.

Nell'interpellanza presentata dal consigliere di minoranza, si chiedeva anche della possibilità di far gestire i bagni dal Chiostro del parco. La Circoscrizione comunque spera in una riapertura nei prossimi mesi. "Arriva la bella stagione e l'area sarà vissuta, chiedo quindi alla coordinatrice di seguire da vicino la questione" ha sottolineato il presidente Massimiliano Miano.

All'interno del parco di Via Pio VII, i bagni tuttavia non sono l'unica struttura ad aver bisogno di una rinfrescata. Anche le panchine troppo usurate e danneggiate, necessitano di un intervento, senza contare la riattivazione delle fontane che animerebbero la vita nel parco. "L'intera area avrebbe bisogno di essere rigenerata. Ci stiamo muovendo proprio in questo senso" conclude Gruppi.