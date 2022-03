Statuto Regio, Nastasi: “Se c’è denuncia Procura fa bene a indagare”. Lo Russo con Purchia: "Polemiche fuori luogo"

"Se c’è stata una denuncia la Procura fa bene ad indagare". Così Salvatore Nastasi, segretario generale del ministero della Cultura, sull’indagine che è stata avviata sullo Statuto del Teatro Regio per quanto riguarda la nomina del Sovrintendente. "Lo Statuto viene proposto dalle fondazioni liriche e poi è approvato dal Ministero, quindi c’era già stata verifica e un’approvazione, ma giusto che si indaghi".

Questione sollevata da Frediani (M4O)

La questione era stata sollevata anche da Francesca Frediani del Movimento 4 Ottobre: “La modifica di Statuto è stata una forzatura che ha permesso alla cerchia del Regio di plasmare il nuovo regolamento per seguire una linea già ben tracciata, per nulla osteggiata dal neo sindaco Lo Russo”.

Ma lo Statuto non è l’unico a essere al centro della bufera. Di recente è scoppiata una polemica sulla maxi consulenza commissionata a commercialisti e avvocati di Napoli durante l’era Purchia. “Risultano poco comprensibili i 140mila euro da dirottare verso consulenti lontani quasi 1000km, considerando oltretutto che lo stesso Regio disporrebbe di un ufficio legale interno e potrebbe avvalersi dell’Avvocatura di Stato", aveva rimarcato qualche giorno fa sempre la Frediani.

Non c’è pace dunque per il Regio che in questo momento sta proprio analizzando le candidature per il nuovo Sovrintendente. L’attuale assessore alla Cultura Rosanna Purchia si barrica dietro un “no comment”.

La difesa di Lo Russo: "Polemiche fuori luogo"

A difenderla però ci pensa il sindaco Stefano Lo Russo, che durante la conferenza stampa di presentazione delle opere in arrivo da Pompei a Palazzo Madama commenta così la vicenda: “Credo che la città debba dire una cosa a Rosanna Purchia, cioè grazie. ha rimesso in piedi il teatro regio e lo ha fatto con passione e competenza. il resto sono polemiche fuori luogo”.

Per quanto riguarda l’indagine sullo Statuto e sulla prossima guida del Regio il primo cittadino commenta: ”Stiamo lavorando per trovare un Sovrintende che possa rappresentare una stagione di rilancio. Stiamo rispettando il calendario e contiamo di chiudere le selezioni a fine marzo o inizio aprile, come già annunciato”.