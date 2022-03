Borgo Rossini piange Renzo Raspino, maestro di pasticceria dagli anni Cinquanta

Torino dice addio a uno degli esponenti più illustri della sua tradizione gastronomica: è infatti morto mercoledì Renzo Raspino, fondatore dell'omonima pasticceria di corso Regio Parco 24, nel cuore di Borgo Rossini.

Una storia familiare lunga oltre 60 anni

Raspino aveva 85 anni, di cui 63 trascorsi a deliziare generazioni di torinesi: il laboratorio, aperto nel 1959, nel corso del tempo è cresciuto fino a diventare una vera e propria istituzione del quartiere e non solo: “Papà - racconta la figlia Rosanna, a cui è attualmente affidata la gestione dell'attività insieme al marito Gino – iniziò a fare il pasticcere a 14 anni rilevando, dopo la morte del titolare, la piccola bottega di cui era dipendente: insieme a mamma Margherita, poi sposata nel 1960, è partito senza un soldo in tasca ma grazie a una grandissima voglia di lavorare, a molti sacrifici, a una dedizione totale verso il cliente e all'ambizione di fare sempre meglio è riuscito a creare il negozio che tutti conoscono oggi”.

Da alcuni anni Raspino aveva abbandonato il laboratorio di pasticceria, dedicandosi però alla gestione della cassa: “Sebbene fosse caratterialmente ombroso – ricorda ancora Rosanna – era letteralmente innamorato dei clienti, del lavoro e della relazione con la gente: è sempre arrivato puntuale in negozio alle 8.30 e non si è mai tirato indietro nel parlare della sua Juve, di cui era visceralmente tifoso, di politica o di ciò che succedeva nel mondo. Nonostante fosse rimasto vedovo 2 anni fa, il negozio è sempre rimasto la sua iniezione di adrenalina e il fatto di non esserci anche solo per poche ore veniva vissuto da lui come un tradimento nei nostri confronti”.

La tradizione di Raspino prosegue

A portare avanti questa grande tradizione ci sarà sempre e comunque la famiglia Raspino: “Papà – conclude - è stato la nostra colonna portante e continuerà ad esserlo per sempre: dal 1959 a oggi abbiamo fatto centinaia di battesimi, comunioni e matrimoni, non solo nel borgo, e il suo ricordo è vivo anche attraverso le emozioni trasmesse dai messaggi che in tantissimi ci stanno inviando in queste ore”.