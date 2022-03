Nuovo sito web? Scegli la registrazione dominio con Shellrent

Avere un sito web al giorno d’oggi è una prerogativa basilare per qualsiasi business, si sa. Le potenzialità di questo strumento nel promuovere un’azienda sono notevoli, senza parlare dell’efficacia dell’e-commerce nella vendita dei prodotti. Da dove partire nella sua realizzazione? Il primo passo è quello di trovare un ottimo servizio di web hosting che possa ospitare il sito web, senza indugiare nella qualità. In questa eventualità, il consiglio è quello di procedere alla registrazione dominio con Shellrent : una società di hosting provider con sede a Vicenza, presente nel mercato nazionale da oltre 15 anni.

Oltre all’hosting, Shellrent si occupa anche di proporre validi servizi per l’archiviazione in cloud, soluzioni server e backup. Propone inoltre certificati SSL, servizi posta e PEC, licenze, prodotti per la sicurezza degli hosting e soluzioni ad hoc per la registrazione del dominio. Ovvero, tutto ciò che serve ad un’azienda per ospitare il proprio sito web o e-commerce, sapendo di poter contare su massimi livelli di qualità.

A tal proposito va sottolineato che, tra le tante proposte presenti nel mercato, le soluzioni Shellrent si distinguono quali prodotti hosting d’eccellenza. Il loro punto di forza? In poche parole: sono efficienti, performanti e, soprattutto, sicuri.

Massima attenzione alla Cybersecurity

Parliamoci chiaro: tutti coloro che hanno un business dovrebbero sapere che, negli ultimi anni, i crimini informatici sono aumentati a vista d’occhio. Purtroppo, durante il 2021 è stato registrato un allarmante record negativo in riferimento agli attacchi hacker. Gli hackeraggi gravi, che hanno provocato un impatto sistemico in ogni ambito della società, sono aumentati del 20% rispetto al biennio 2018-2020; quelli che hanno coinvolto le grandi realtà aziendali e le Piccole Medie Imprese sono stati ancora più numerosi.

Ipotizzando un trend costante, si prevede che nel 2024 in Italia le perdite causate dagli hack di dominio pubblico potrebbero arrivare a toccare i 20-25 miliardi di euro all’anno. Si tratta di statistiche e previsioni allarmanti, che confermano un dato di fatto: le aziende oggi necessitano di investire sulla sicurezza informatica, in ogni suo aspetto. Negli ultimi anni, fortunatamente, tra le imprese italiane gli investimenti in questo senso sono aumentati del +134%. È chiaro che è importante proteggersi in ogni processo informatico, compresi i servizi relativi all’hosting web: dalla registrazione del dominio fino ai processi di backup dei dati. Shellrent risponde proprio a questo tipo di necessità, garantendo servizi web hosting focalizzati sulla cybersecurity, diversificati e adatti ad ogni esigenza.

Scegli un hosting italiano Security Oriented

Shellrent è il primo hosting italiano Security First: tutti i processi curati dalla società, dall’ingegnerizzazione dei servizi ai software, al backup by default fino all’analisi del traffico di rete, sono Security Oriented. In altre parole, sono progettati con l’obiettivo di garantire massime prestazioni sulla sicurezza dei dati ospitati: un fattore che ormai non può più essere sottovalutato. Shellrent si rivela quindi la risorsa ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio hosting efficiente, di alta qualità e soprattutto sicuro. Questo, però, non è tutto.

Con l’obiettivo di rendere sicuri e funzionali i vari processi hosting, Shellrent mette a disposizione anche tanti altri prodotti correlati, dedicati proprio alla sicurezza. Tra questi citiamo, quali soluzioni più apprezzate dalle aziende: il Disaster Recovery, il backup delle PEC e l’archiviazione nei Cloud Storage. In particolare, il Disaster Recovery targato Shellrent è un servizio davvero interessante, che prevede la possibilità di effettuare copie di sicurezza di qualsiasi servizio (hosting, cloud o di altro tipo) geolocalizzate ad almeno 1000 km di distanza: una garanzia non da poco, considerando il preoccupante trend attuale, in grado di elevare ai massimi livelli la sicurezza dei servizi hosting acquistati. In altre parole: ogni servizio Shellrent è studiato per garantire un’adeguata sicurezza dei dati ospitati.

Trova il tuo hosting di qualità ad un costo promozionale!

Il bello deve ancora arrivare. Se ti stai chiedendo quali siano i costi di una qualità così elevata, sappi che la risposta ti sorprenderà: nell’ottica di affiancare le aziende nella lotta contro i crimini informatici, Shellrent si propone nel mercato con soluzioni ad hoc a prezzi davvero competitivi, garantendo massima qualità a costi accessibili per tutti. Come ci riesce? Lo fa con una fitta serie di scontistiche imperdibili, che possono arrivare anche fino al... 100% sul prezzo da listino!

In casa Shellrent, ogni mese viene rilasciata un’offerta speciale dedicata a un prodotto o a un gruppo di servizi. A rotazione tutti i suoi servizi hosting vengono offerti ad un costo super-scontato, coprendo ogni esigenza. Approfittarne è d’obbligo e, come farlo, ve lo diciamo noi: la soluzione ideale è iscriversi alla newsletter di Shellrent, che vi permette di controllare ogni mese le speciali promozioni in corso. A questo punto, si avrà un mese di tempo per pensarci ed eventualmente aderire.

Effettuare un acquisto su un hosting di qualità a prezzi sorprendenti con Shellrent è semplice: tutti ci possono accedere comodamente, le promozioni sono prive di vincoli o limiti.

Provare per credere! Se sei in procinto di avviare un nuovo progetto Internet, aderisci ora alle promozioni sui servizi hosting Shellrent: partire con il piede giusto è il miglior modo per prendersi avanti nella strada verso il successo.