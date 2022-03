Venaria, la "Italian Indipendent" di Lapo licenzia in tronco tre lavoratori: lunedì sciopero con presidio

Non è certo la prima volta che la famiglia Agnelli si trova ad avere a che fare con vertenze sindacali legate alla propria attività industriale. Ma questa è forse la prima volta che accade al di fuori dei "confini" della Fiat e del mondo dell'auto. In particolare, si tratta di Italia Indipendent , l'azienda che produce occhiali da sole, fondata da Lapo Elkann .

Tre licenziamenti in tronco a Venaria

Una situazione esplosa nelle scorse ore quando, raccontano i sindacati, tre dipendenti del magazzino di Venaria sono stati licenziati in tronco. Si tratta, racconta una nota ufficiale della Cgil, "della rappresentante sindacale aziendale insieme ad altri due lavoratori entrambi iscritti al sindacato: vengono separatamente convocati in ufficio e gli viene consegnata a mano la lettera di licenziamento senza preavviso, con decorrenza immediata".



Da qui la decisione di proclamare, per lunedì 28 marzo, una giornata intera di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della Italia Indipendent con presidio di fronte all’azienda in via Emilia 16, a Venaria, dalle 9.30 alle 12.

"L’azienda a fine 2020 dichiarava un risultato netto pari a 2,81 milioni di euro in negativo contro i 14,31 milioni di perdita del 2019, un risultato parzialmente positivo grazie al riassetto dei vertici della Società", proseguono i sindacati. Ma già da un anno i lavoratori avevano qualche preoccupazione. "Da marzo 2021 i dipendenti iniziano ad accorgersi di un graduale “svuotamento” del magazzino e preoccupati per il loro futuro occupazionale, hanno tutti figli da mantenere, si rivolgono al sindacato per potere avere informazioni dall’azienda. La Filcams Cgil chiede vari incontri tramite l’Unione Industriale di Torino, a cui Italia Independent è associata, manifestando la preoccupazione dei lavoratori rispetto alla continua perdita di commesse e di lavoro sul magazzino di Torino verso nuovi magazzini situati in Veneto: quali sono i piani di sviluppo? Il magazzino di Torino verrà dismesso? Ci saranno trasferimenti in Veneto? Sono previsti licenziamenti?".